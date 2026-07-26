رئيس وزراء إسبانيا يرد على رسالة طفلة من غزة: نسمعكم ونحبكم ونراكم ولن ننسى أمركم

في لفتة إنسانية حظيت بتفاعل واسع، وجّه رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، رسالة دعم ومحبة إلى أطفال قطاع غزة وعائلاتهم، وذلك ردا على فيديو نشرته طفلة فلسطينية تُدعى "ليان"، ظهرت فيه برفقة عدد من الأطفال وهم يرسمون بورتريه شخصي له وسط الركام.

وظهرت الطفلة الفلسطينية في الفيديو، التي بدأت حديثها موجهة التحية لإسبانيا، ثم تعريف نفسها ووجهت رسالة قصيرة لرئيس وزراء إسبانيا قائلة: "مرحبا إسبانيا، أنا ليان من غزة، واليوم جئنا لنرسم رئيس حكومة إسبانيا. وأتمنى أن تصل هذه الصورة إلى رئيس الحكومة وإلى الشعب الإسباني".

وعبّر سانشيز، في فيديو نشره على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، عن امتنانه العميق لهذه المبادرة التي جاءت من قلب المعاناة، قائلا: "في وسط كل هذا الألم، وجدتُم لحظة لترسلوا لنا فيها محبتكم. أود أن أقول لـ ليان ولكل أطفال غزة وعائلاتهم إن المجتمع الإسباني بأكمله يسمعكم، يراكم، يحبكم، ولن ينسى أمركم".

ووجه رئيس الوزراء الإسباني، الشكر أيضا لكل الشعب الفلسطيني "الذي أظهر طوال هذه الفترة مشاعر المودة والمحبة تجاه إسبانيا".

وأكد تضامن بلاده والشعب الإسباني الكامل مع الشعب الفلسطيني، معربا عن أمله في أن تنتهي الحرب قريبا ليعود الأطفال إلى ممارسة حياتهم بكرامة وأمان، مستدركا: "أتمنى أن يأتي اليوم الذي يستطيع فيه أطفال غزة العودة إلى الرسم دون خوف داخل مدارسهم، وأن يعيشوا مستقبلا يسوده السلام".

تأتي هذه الرسالة في ظل المواقف الرسمية والشعبية المتقدمة التي تتخذها إسبانيا في دعم حقوق الشعب الفلسطيني والمطالبة بإيقاف الحرب وإحلال السلام في المنطقة.