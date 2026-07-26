يبدأ اليوم الأحد، عرض الموسم الثالث من مسلسل "أيام" على قناة MBC مصر، من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة، وبطولة حورية فرغلي، وشيري عادل، ورياض الخولي، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، ومحمود حجازي، وندى موسى، وحجاج عبد العظيم.

وتتواصل أحداث الموسم الثالث من مسلسل "أيام" في إطار اجتماعي تشويقي، حيث يستكمل المسلسل قصة عبير التي تعيش في بيت عمها رياض أبو الدهب وفي رعايته بعد أن أصبحت يتيمة، لكن زوجة رياض تواصل محاولاتها المستمرة لإبعاد عبير عن بيت عمها طمعًا في الاستيلاء على ثروته.

وفي الوقت ذاته تتطرق الأحداث إلى الكثير من العادات الموروثة، ويشهد الموسم الثالث خطوطًا درامية جديدة تركز على التحولات النفسية والاجتماعية لدى بعض الشخصيات، ويحمل تطورات غير متوقعة وتقاطعات درامية تضع الشخصيات في مواقف معقدة مع استمرار الصراع على المال والسلطة، وهو الخط الأساسي للمسلسل.