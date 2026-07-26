رئيس مجلس السلام بغزة: أرحب بخطوات إسرائيل لنشر القوة الدولية في القطاع

قال رئيس مجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف، إنه يرحب بخطوات إسرائيل لنشر القوة الدولية في قطاع غزة.

وكتب عبر حسابه على مننصة إكس: «أرحب بالخطوات التي اتخذتها إسرائيل لتمكين نشر القوة الدولية للاستقرار في غزة، وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803».

وأضاف أن هذه الخطوة تعد جزءًا حاسمًا من الإطار المتفق عليه لتثبيت الاستقرار في غزة، ودعم نزع السلاح، وتمكين الانتقال إلى إدارة انتقالية فلسطينية فعالة تحت اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

وتابع: « التركيز الآن منصب على ضمان المضي قدمًا في الخطة المكونة من 20 نقطة لغزة، بما في ذلك تنفيذ خارطة الطريق كما قدمها الوسطاء».

وكان المجلس الوزاري المصغر للشئون السياسية والأمنية في إسرائيل (الكابينت) قد صادق على دخول "مجلس السلام" والقوات الدولية متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة، بحسب صحيفة "إسرائيل هيوم".

وقال مسئول إسرائيلي، إن المجلس وافق على منح القوة حصانة بموجب "قانون حصانات المنظمات الدولية" الإسرائيلي، على أن تعمل "بتنسيق كامل مع الجيش الإسرائيلي" في المناطق الخارجة عن سيطرته.

لكن دخول أي عنصر من القوة سيبقى مشروطًا بموافقة منفصلة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الخارجية جدعون ساعر، ما يشير إلى أن القرار لا يسمح بالانتشار الفوري للقوة، بحسب ما ذكرته "تايمز أوف إسرائيل".