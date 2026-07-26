شرط وحيد لبقاء محمد علي بن رمضان في الأهلي

يقترب محمد علي بن رمضان، لاعب وسط النادي الأهلي من الاستمرار مع الفريق خلال الموسم المقبل، بعد توقف العروض الخارجية للتعاقد مع اللاعب.

وكانت أندية الحزم السعودي والشمال القطري أبديا اهتمامهما بالتعاقد مع محمد علي بن رمضان خلال الفترة الماضية، قبل أن تتوقف مفاوضات الناديين دون جديد.

وتحدث الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي مع محمد علي بن رمضان، خلال التدريبات، أكد له من خلالها وجود فرصة كبيرة للاعب مع الفريق.

ويخوض محمد علي بن رمضان تدريباته مع النادي الأهلي بقوة كبيرة، بعد ابتعاده عن منتخب تونس في القائمة الأخيرة خلال كأس العالم، حيث يسعى اللاعب لحجز مكان في الفريق حال استمراره مع الأهلي، وكذلك التجهيز الجيد في حالة الانتقال لفريق جديد.

وتبدي إدارة النادي الأهلي مرونة كبيرة بخصوص رحيل اللاعب في حالة وصول عرض رسمي بمقابل مادي يليق باللاعب والنادي، كما ينتظر اللاعب نفسه فرصة للرحيل.

من جانبه يرحب الحسين عموتة ببقاء محمد علي بن رمضان، في ظل القدرات الفنية التي يمتلكها اللاعب وقدرته على اللعب في كل مراكز خط الوسط.

ويرتبط استمرار محمد علي بن رمضان مع النادي الأهلي بشرط وحيد وهو عدم وصول عرض مناسب للاعب والنادي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

في سياق متصل حسم النادي الأهلي قراره برحيل أشرف داري ونيتس جراديشار وكريستو رضا سليم عن الأهلي بشكل مؤكد، مع إمكانية التعاقد مع مدافع أجنبي قوي لتلبية رغبة الحسين عموتة.

ويتوقف التعاقد مع مدافع أجنبي على موقف محمد علي بن رمضان، حيث جهز الحسين عموتة قائمة بالمدافعين للتعاقد مع أحدهم.

واشترط الحسين عموتة حسم ملف رحيل محمد علي بن رمضان والتعاقد مع مدافع أجنبي قبل السفر لمعسكر الفريق الخارجي في إسبانيا.