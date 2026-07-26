محافظ طولكرم: نزوح كبير من المدينة جراء اعتداءات الاحتلال

قال محافظ طولكرم الدكتور عبدالله كميل، إن الضغط الإسرائيلي مستمر، والاحتلال لا يأخذ بعين الاعتبار على الإطلاق القانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني أو اتفاقيات جنيف، أو حتى القرارات الدولية ذات الصلة، سواء المتعلقة بالاحتلال بشكل عام أو بالاستيطان.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن ما تقوم به إسرائيل هو سلسلة من الممارسات التي تهدف إلى الضغط على الفلسطينيين، وتعتقد من خلالها أنها قادرة على تركيع المواطنين في طولكرم، وهذا جزء من الحالة العامة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وأشار كميل، إلى أن الوضع في طولكرم تحديدًا أكثر صعوبة، نظرًا لاستمرار العملية العسكرية لفترة طويلة.

وأوضح أن أدى ذلك إلى نزوح أعداد كبيرة من المواطنين الفلسطينيين، خصوصًا من مخيمي طولكرم ونور شمس، إضافة إلى وجود إغلاق شبه محكم على المحافظة.

وأكد أن سلطات الاحتلال تعمل على منع الأهالي من مناطق الـ48 من دخول مدينة طولكرم، رغم أن إسرائيل تدرك تمامًا أن الشريان الاقتصادي للمحافظة يعتمد بدرجة كبيرة على حركة التسوق والتبادل مع أهلنا في مناطق الـ48.

ولفت إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن سياسة متعمدة تهدف إلى قطع هذا الشريان الاقتصادي وزيادة التضييق على المواطنين في محافظة طولكرم، إلى جانب التأثير على مختلف مناحي الحياة اليومية والخدمات الأساسية.