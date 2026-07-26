صرّح سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة السفير مايك والتز، اليوم الأحد بأن الرئيس دونالد ترامب يمنح المفاوضات مع إيران "بعض المجال"، بعد ليلتين لم توجه خلالهما ضربات ضدها.

وقال السفير مايك والتز لبرنامج "فوكس نيوز صنداي" إن الولايات المتحدة تظل "على أهبة الاستعداد" لشن المزيد من الضربات، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف أنه "تم إرسال المزيد من الموارد العسكرية إلى المنطقة"، إلا أن ترامب "يمنح المحادثات بعض المجال، فهو يفسح لها هامشا بسيطا".

وقبل الجمعة، كان الجيش الأمريكي قد أعلن شن ضربات ضد إيران على مدى 13 ليلة متتالية، ما شكل أوسع عمليات قتالية منذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أبريل.

وسبق أن أصدر ترامب، توجيهاتٍ للجيش الأمريكي بعدم شنّ ضرباتٍ جديدةٍ على إيران، منهيا بذلك سلسلةً من الهجمات اليومية استمرت قرابة أسبوعين، حسبما أوردت خدمة أكسيوس الإخبارية، وفقا لمصدرين مطلعين على القرار.

وأفاد المصدران بأن الجيش الأمريكي لا يزال يُعدّ خططًا لاحتمال استئناف العمليات القتالية الكبرى، لكن ترامب لم يُصدر أوامر بالتحرك في هذا الاتجاه.