دخول 5 شاحنات غاز طهي إلى قطاع غزة

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أكدت الهيئة العامة للبترول والغاز في قطاع غزة، مساء يوم الأحد، دخول 5 شاحنات غاز طهي لتوزيعها على المواطنين بالقطاع.

وقالت الهيئة في بيان، بحسب وكالة صفا: "تم دخول حمولة 5 شاحنات غاز، وسيتم توزيع الكميات على المتبقي من كشف 20/07 الموحد لجميع محافظات القطاع، لقرابة 3921 مستفيدًا".

وأضافت: "أنه سيتم توزيع الكميات أيضا على جزء من كشف 27/07 الموحد لجميع محافظات القطاع لقرابة 8201 مستفيد؛ ليصبح مجموع المستفيدين لهذا اليوم قرابة 12122 مستفيدًا".

وحثت الهيئة الفلسطينية، المواطنين في القطاع على متابعة رسائلهم وقنوات الاتصال الرسمية.