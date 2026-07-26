 قوات الاحتلال تقتحم بلدة عناتا وتداهم منازل فلسطينيين شمالي القدس - بوابة الشروق
الأحد 26 يوليه 2026 5:53 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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قوات الاحتلال تقتحم بلدة عناتا وتداهم منازل فلسطينيين شمالي القدس

وكالات
نشر في: الأحد 26 يوليه 2026 - 5:46 م | آخر تحديث: الأحد 26 يوليه 2026 - 5:46 م

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، وداهمت عدداً من منازل المواطنين، وأجرت عمليات تفتيش داخلها.

وأفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال البلدة والانتشار في عدد من أحيائها، قبل أن تداهم منازل المواطنين وتفتشها، دون أن يُبلغ عن اعتقالات أو إصابات حتى الآن، بحسب وكالة سند.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال محيط بوابة طبلاس في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، وسط انتشار عسكري في المنطقة.

وتشهد بلدات وقرى القدس المحتلة تصعيداً متواصلاً في الاقتحامات والمداهمات الإسرائيلية، ضمن إجراءات التضييق على المواطنين وتعزيز الوجود العسكري في المنطقة.

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