المحامية المتهمة بقتل والدتها تعترف أمام نيابة المنتزه في الإسكندرية: خنقتها ونمت بجوار جثتها على السرير

أدلت المحامية "س.ج"، المتهمة بقتل والدتها البالغة من العمر 70 عامًا خنقًا، وتقطيع جثمانها إلى أشلاء داخل شقة سكنية مستأجرة في منطقة سيدي بشر قبلي، شرق الإسكندرية، باعترافات تفصيلية صادمة أمام النيابة العامة.

وقالت المتهمة للنيابة إن علاقتها بوالدتها كانت جيدة، وكانت تخرج معها باستمرار للتنزه، كما اصطحبتها لإجراء فحوصات طبية قبل الواقعة بيومين، إلا أن الخلافات بدأت بعدما أخبرتها برغبتها في العمل والاستقرار في الإسكندرية.

وأضافت المتهمة أن الخلافات تفاقمت بعدما طلبت من والدتها إقناع طليقها بعودة ابنتيها "ملك" و"ريتاج" للإقامة برفقتها، وهددتها بأنه إذا لم يتحقق ذلك ستغادر إلى خارج مصر لعدم قدرتها على تحمل البعد عنهما طوال 11 عامًا، وهو ما رفضته والدتها، ووصفتها بالمجنونة، بحسب تعبيرها.

وأوضحت المتهمة أنها، وعلى أثر ذلك، دخلت في مشادة كلامية مع والدتها، لطمتها خلالها على وجهها، ثم خنقتها وظلت تضغط على رقبتها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، قائلة: "كانت تستغيث وقتها بجار لنا في الطابق الرابع".

وأضافت المتهمة في اعترافاتها أنها لم تصدق ما حدث، وأصيبت بصدمة، وحاولت إيقاظ والدتها دون جدوى، ثم نامت بجوار الجثمان على السرير.

وقررت النيابة العامة، عرض المتهمة، على الطب النفسي بمستشفى المعمورة للكشف عن مدى سلامة قواها العقلية، وبيان ما إن كانت تعاني من مرض نفسي أدى لارتكابها الجريمة.

وكان قاضي التجديدات في الإسكندرية، قرر تجديد حبس المتهمة لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات.

ومثلت المتهمة طريقة ارتكاب الواقعة بمسرح الجريمة، وذلك بحضور وكلاء نيابة أول المنتزه، وسط إجراءات أمنية مشددة.

واستعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية النهائي لجثمان المجني عليها لبيان سبب وكيفية قتلها والمدي الزمني لحدوث الوفاة.

وتلقت النيابة تقرير فحص السلاح الأبيض "السكين والمقص" المعثور عليهما في محل الواقعة حيث تبين أنهما المستخدمان في ارتكاب الواقعة، وطلبت فحص العينة الحشوية المعثور عليها داخل الكيس البلاستيكي، ومدها بنتائجها.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة، مع المتهمة أن خلافات أسرية متراكمة على مدار سنوات، وانفصالها عن زوجها، وسوء علاقتها بوالدتها بعد ترك بناتها لها، كانت الدافع وراء ارتكاب الجريمة.

وقررت النيابة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد تسلُم تحريات المباحث، وسماع أقوال شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة، وتلقي التقرير المبدئي للصفة التشريحية، مع استعجال نتيجة تحليل البصمة الوراثية "DNA" للتأكد من هوية الجثة، وتقرير المعمل الجنائي؛ لبيان سبب الوفاة وتوقيتها وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وكانت المتهمة وصلت إلى مديرية أمن الإسكندرية في مأمورية خاصة قادمة من مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، عقب القبض عليها بعد تتبع هاتفها المحمول وتحديد مكان اختبائها، قبل عرضها على النيابة العامة للتحقيق معها.

وكشفت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين المتهمة ووالدتها داخل الشقة، تطورت إلى اعتدائها عليها بالضرب ثم خنقها حتى فارقت الحياة، قبل أن تُقدم على تقطيع جثمانها على مدار يومين باستخدام سلاح أبيض، ثم لاذت بالفرار خشية افتضاح أمرها، إلى أن تم ضبطها.

وأضافت التحريات أن المتهمة ارتكبت الواقعة، بعد مرورها بأزمة نفسية حادة، حاولت على إثرها الانتحار أكثر من مرة، عقب وفاة ابنتها الصغيرة، وتدخل زملاؤها لإنقاذها.

وكانت مديرية أمن الإسكندرية قد تلقت إخطارًا من قسم شرطة أول المنتزه، بورود بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من شقة سكنية مستأجرة تحمل رقم 43 بالعقار رقم 17 شارع العاشر من رمضان بمنطقة سيدي بشر قبلي.

وبانتقال قوات الشرطة وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، تبين أن الشقة تقع بالطابق الرابع، وهي مستأجرة للمتهمة التي كانت تقيم بها مع والدتها.

وأفاد الجيران بأنهم سألوا المحامية عن مصدر الرائحة، فأخبرتهم بأنها ناتجة عن طعام تركته والدتها، إلا أن الرائحة اشتدت، ومع تعذر التواصل معها، أبلغوا الشرطة.

وبفتح باب الشقة، عُثر داخل الصالة على يدين آدميتين في حالة تعفن، وبجوارهما حقيبة قماش محكمة الغلق تحتوي على ساقين مقطعتين إلى عدة أجزاء، فيما انتشرت مادة صفراء داخل الشقة التي بدت في حالة فوضى.

وخلال فحص الشقة، تبين وجود آثار دماء أسفل ثلاجة المطبخ، وبفتحها عُثر على حقيبة أخرى تضم الجزء العلوي من الجثمان، بداية من الرقبة وحتى أسفل البطن.

كما عُثر داخل الديب فريزر على رأس المجني عليها، التي كانت في مرحلة متقدمة من التحلل، ما أدى إلى اختفاء ملامح الوجه بالكامل، مع وجود شعر بني اللون.

وإلى جانب الثلاجة، وُجد كيس بلاستيكي محكم الغلق يحتوي على أحشاء المجني عليها، بالإضافة إلى سكين ومقص عليهما آثار دماء، فيما تبين اختفاء المحامية، مستأجرة الشقة، منذ عدة أيام.

وتحفظت الأدلة الجنائية على السكين والمقص، للاشتباه في استخدامهما في ارتكاب الجريمة، وتم رفع البصمات وإرسال المضبوطات إلى المعمل الجنائي لفحصها وبيان دلالاتها.

ونُقلت الأشلاء إلى مشرحة كوم الدكة، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة أول المنتزه، وأُخطرت النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.