وزير دفاع الاحتلال: ندرس إخلاء بلدات فلسطينية بسبب انطلاق هجمات منها ضد الإسرائيليين

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الحكومة تدرس إخلاء قرى وبلدات فلسطينية في الضفة الغربية، بدعوى وقوع هجمات على إسرائيليين انطلاقًا منها.

وصرح كاتس اليوم الأحد، بأن السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية واضحة وحازمة وهجومية، مضيفًا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية هناك، بحسب وصفه، خفضت الهجمات بأكثر من 80%، وفق وكالة سبوتنيك.

وأشار كاتس إلى أن من بين الخطوات التي اتخذتها الحكومة إصدار تعليمات لجيش الاحتلال باقتحام مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم، موضحًا أن القوات الإسرائيلية ما زالت موجودة داخل تلك المخيمات منذ أكثر من عام ونصف، وأن السكان الذين غادروها لم يعودوا إليها.

وأضاف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أن جيش الاحتلال يدرس اتخاذ خطوات مماثلة في مناطق أخرى من الضفة الغربية، بعد تحديد مواقع مجموعات فلسطينية مسلحة واستهدافها لمنع استمرار نشاطها.

وتعدّ معظم دول العالم هذه المنطقة أرضًا محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو 2024.