الداخلية تكشف ملابسات تضرر سيدة من زوجها وشقيقه لتهجمهما على منزلها بالغربية

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كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، ملابسات تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر سيدة من زوجها وشقيقه؛ لتهجمهما على منزلها واصطحاب ابنتها "3 سنوات" رغماً عنها بالغربية.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، رصدت تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر إحدى السيدات من زوجها وشقيقه لقيامهما بالتهجم على منزلها واصطحاب ابنتها "سن 3" رغماً عنها بالغربية.

وتبين من الفحص، أنه بتاريخ 18 يوليو الجاري تبلغ لمركز شرطة طنطا من الشاكية (مقيمة بدائرة مركز شرطة قطور) بتضررها من (زوجها "له معلومات جنائية"، وشقيقه – مقيمان بدائرة مركز شرطة طنطا) لقيامهما بالتعدي عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها "بكدمات وسحجات متفرقة "وإحداث تلفيات بباب مسكن الزوجية واصطحاب ابنتها رغماً عنها لخلافات زوجية بينهما.

وحضر بذات التاريخ، المشكو في حقهما لديوان المركز وبرفقتهما ابنة الشاكية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وقرر زوج الشاكية باصطحابه ابنتها لمعاناة زوجته من أمراض نفسية، واتهما الشاكية بالتعدى عليهما بالسب.

فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث قررت تسليم الطفلة لجدتها لوالدها.