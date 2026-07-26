أحمد وفيق خلال ندوة تكريمه بالأوبرا: أحمد زكي كان مرشحا لبطولة فيلم سكوت هنصور من قبلي

كشف الفنان أحمد وفيق، كواليس اختياره لبطولة فيلم سكوت هنصور، مشيرا إلى أنه لم يكن مرشحا ليكون بطل فيلم سكوت هنصور، لافتا إلى أن المرشح لتلك الشخصية كان الفنان الراحل أحمد زكي.

جاء ذلك خلال ندوة تكريمه، وحفل توقيع كتابه "الفلاح المسكن بعفاريت الفن" للكاتبة فايزة هنداوي، المقامة في المجلس الأعلى للثقافة بأرض أوبرا القاهرة ضمن فعاليات الدورة 19 من المهرجان القومي للمسرح المصري، والتي أدارتها اللقاء الإعلامية جهاد الديناري.

وأشار إلى أنه كان من المقرر أن يلعب في هذا الفيلم الشخصية التي لعبها الفنان الراحل زكي "فطين عبد الوهاب"، إلا إن المخرج يوسف شاهين اختاره ليكون بطل الفيلم.

وأوضح أن كلمة فلاح الموجودة في عنوان كتاب تكريمه تدعوه للفخر، مشيرة إلى أنها تعود لجذوره الريفية، متابعا أن "المخرج يوسف شاهين كان يداعبه ويقول له يا فلاح، ومن بعده المخرج يوسف شاهين".

من جانبها، علقت الكاتبة فايزة هنداوي، مؤلفة الكتاب: "اسم الكتاب لم يكن مفاجأة لوفيق على الرغم إنه لم يقرأه إلا بعد انتهائها منه، وإنه سعد باسم الكتاب"، مؤكدة هنداوي على اعتزاز وفخر وفيق لجذوره.

فيما سرد وفيق، خلال الندوة، قصة رفده من المعهد العالي للفنون المسرحية عندما ذهب ليلتحق به، متابعا أن سبب رفده من اللجنة التي امتحنته، كونه يحتاج الدراسة الأكاديمية، بجانب أنه ممثل ناضج.

وأضاف وفيق: "عقب رفده من المعهد اتصل به المخرج جلال الشرقاوي ليصبح معه في مسرح جلال الشرقاوي".

وتابع: "كنت أنجو بنفسي من الإحباط بالحلم بالفنان محمد صبحي، والمخرج يوسف شاهين، وبعد خروجي من المنصورة للقاهرة بدايتي المسرحية كانت مع الفنان محمد صبحي، وأول خطواتي السينمائية كانت مع المخرج يوسف شاهين، الاثنان هما علامتان فارقتان في حياتي".