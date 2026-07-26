 مباحثات قطرية إماراتية تتناول جهود خفض التصعيد وتعزيز أمن المنطقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مباحثات قطرية إماراتية تتناول جهود خفض التصعيد وتعزيز أمن المنطقة


نشر في: الأحد 26 يوليه 2026 - 7:07 م | آخر تحديث: الأحد 26 يوليه 2026 - 7:08 م

أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اتصالا هاتفيا، مع نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

وجرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بحسب بيان لوزارة الخارجية القطرية.

وأكد رئيس الوزراء القطري، خلال الاتصال، ضرورة التزام كل الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وجدد دعم دولة قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

 

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