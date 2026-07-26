السجن 10 سنوات لمتهم بالاتجار في المخدرات بالقاهرة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة عاملًا بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة ذخيرة دون ترخيص بمنطقة المرج.

ووجهت النيابة للمتهم، "محمد.ع"، تهمة إحراز مادة مخدرة من أحد مشتقات «الأندازول كاربوكساميد»، وإحراز جوهر الحشيش المخدر، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما وجهت إليه تهمة حيازة طلقة خرطوش دون الحصول على ترخيص.

وقال نقيب الشرطة إن تحرياته أكدت نشاط المتهم في الاتجار بالمواد المخدرة، فانتقل إلى مكان تواجده، حيث شاهده أثناء تسليم كيس يحتوي على مواد مخدرة لشخص آخر، وعلى الفور تم ضبطه، وبحوزته عدد من الأكياس التي تحتوي على المواد المخدرة، إضافة إلى مبلغ مالي وميزان حساس وطلقة خرطوش.

وأضاف أن المبلغ المالي المضبوط يعد من متحصلات نشاط الاتجار، بينما كان الميزان يستخدم في تجهيز المواد المخدرة للبيع، فيما احتفظ المتهم بالذخيرة للدفاع عن نشاطه الإجرامي.

وثبت في تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات شملت 8 أكياس بلاستيكية بلغ وزن العينات المفحوصة منها 855 جرامًا من إجمالي 2249 جرامًا، وتبين احتواؤها على أحد مشتقات الأندازول كاربوكساميد المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات. كما ثبت أن 20 كيسًا بلاستيكيًا، بإجمالي وزن 26 جرامًا، تحتوي على نبات الحشيش المدرج أيضًا بالجدول الأول.