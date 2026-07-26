وزير خارجية إيران: زيلنسكي هاجم سفينة تجارية إيرانية بإيعاز من إسرائيل لجر أوروبا إلى الحرب

اتهمت إيران، أوكرانيا بشن هجوم على إحدى السفن الإيرانية بأمر من إسرائيل، وتوعدت بالرد.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر منصة إكس: «زيلينسكي هاجم سفينة تجارية إيرانية، ما أسفر عن مقتل بحار.. انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة تم ارتكابه بأمر من إسرائيل لجر أوروبا إلى حربها».

وأضاف: «في اتصالات مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي كالاس ووزير الخارجية الروسي لافروف، أوضحت بوضوح أن ما فعلته كييف لا يمكن أن يمر دون رد».

وسبق أن نددت وزارة الخارجية الإيرانية بالهجوم الأوكراني ⁠على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، وقالت إن الهجوم ‌أسفر عن انفجار أودى بحياة ‌بحار ‌وأصاب آخر.

ووصفت طهران الواقعة بأنها عمل عدواني، مضيفة ‌أنها ستدافع ‌عن مصالحها ⁠وأمنها القومي.

واتهمت إيران أوكرانيا بالسعي إلى توسيع ⁠نطاق الحرب ‌الروسية الأوكرانية.

وكان الرئيس ⁠الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال في وقت سابق من السبت ⁠إن القوات الأوكرانية استهدفت سفينة حربية روسية وسفنا أخرى تستخدم لنقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران في بحر قزوين.

وكتب زيلينسكي ‌على منصة "‌إكس": "حققنا ⁠نتائج قوية للغاية من خلال ⁠الضربات ‌بعيدة المدى ⁠في بحر قزوين، بما ⁠في ذلك استهداف ⁠سفن تستخدم في نقل شحنات عسكرية تتعلق بإيران".