الكرملين: من السابق لأوانه التعليق على تقارير وقف الغارات الجوية مع أوكرانيا

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، إن روسيا ترى أنه من السابق لأوانه التعليق على تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة وأوكرانيا تناقشان إمكانية وقف الغارات الجوية في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.

وصرح مصدر أوكراني لرويترز، بأن مسئولين أوكرانيين وأمريكيين ناقشوا اقتراحا لوقف الغارات الجوية المتبادلة لتقديمه إلى روسيا في إطار مسعى جديد لإحياء محادثات السلام الهادفة إلى إنهاء الحرب التي اندلعت في 2022.

وأضاف المصدر أن أوكرانيا قدمت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الماضي مقترحات لوقف إطلاق النار، لكنها قوبلت بالرفض. ومع ذلك، يعتقد بعض المسئولين أن الضغط على الاقتصاد الروسي جراء الهجمات الأوكرانية المستمرة بالطائرات المسيرة والصواريخ قد يؤدي إلى إبداء بوتين مرونة في موقفه.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن بيسكوف قوله: «لا نعرف مدى مصداقية هذه التقارير أو مصدرها. إنها مجرد تقارير صحفية، لا أكثر».

وأضاف: «لذلك، فإن من السابق لأوانه التعليق عليها في هذه المرحلة».