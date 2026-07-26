 مقتل 4 عمال في انفجار بمصنع بولاية أسام الهندية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل 4 عمال في انفجار بمصنع بولاية أسام الهندية

نيودلهي - د ب أ
نشر في: الأحد 26 يوليه 2026 - 4:56 م | آخر تحديث: الأحد 26 يوليه 2026 - 4:56 م

قالت الشرطة الهندية إن أربعة عمال على الأقل لقوا حتفهم اليوم الأحد في انفجار إسطوانة يُشتبه بأنه وقع في وحدة لصب الحديد في منطقة كاتشار بولاية أسام.

وقال مسؤول هندي إن الحادث وقع بعد الظهر في مجمع مشترك لشركتي "كادي جلوبال للبنية التحتية" و"إيريد لعمليات صصب الحديد" في منطقة بانجرام التابعة لنطاق مركز شرطة أودهاربوند، بحسب وكالة برس تراست أوف إنديا الهندية للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف: "أدى انفجار مفاجئ إلى تحطم المصنع وإصابة عدة أشخاص بجروح، وقد تم نقلهم إلى مستشفى وكلية سيلتشار الطبية، حيث أُعلن عن وفاة أربعة أشخاص".

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