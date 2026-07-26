وزيرة يمنية: نقترب من لحظة حاسمة لاستعادة الدولة

قالت وزيرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية إشراق المقطري، اليوم الأحد، إن "اليمن يقترب من لحظة وطنية حاسمة لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة الحوثيين".

وأضافت المقطري ، في حسابها على منصة "إكس"، أن "معركة استعادة الدولة ليست صراعا بين الشمال والجنوب، ولا مواجهة بين أبناء الوطن، ولا معركة انتقام أو إقصاء، وإنما معركة اليمنيين جميعا لاستعادة حقهم في دولة تحميهم، وقانون يحتكمون إليه، ومؤسسات تخدمهم".

واتهمت المقطري الحوثيين بإلحاق أضرار باليمنيين في مختلف المناطق، مشيرة إلى أنهم "صادروا إرادة أبناء الشمال، وهددوا أمن الجنوب، وعطلوا مؤسسات الدولة، ونهبوا الموارد والمرتبات، وزجوا بأبناء القبائل في حروبهم"، معتبرة أن "إنهاء سيطرتهم سيكون خلاصا وطنيا لكل بيت يمني في الشمال والجنوب".

وأكدت المقطري أن "نهاية مشروع المليشيات بات أقرب"، مضيفة أن اليمنيين قادرون على استعادة دولتهم وإنهاء سنوات الانقلاب والمعاناة.

وشددت على أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون "معركة خلاص وبناء، تقوم على استعادة مؤسسات الدولة وبناء دولة تتسع لجميع أبنائها وتكون صاحبة السيادة والقرار والسلاح".

وتأتي تصريحات المقطري وسط تصعيد عسكري متزايد بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا مسنودة بقوات التحالف بقيادة السعودية، وجماعة الحوثيين ، بعد فترة من الهدوء النسبي منذ أبريل 2022.

وشهدت الأيام الماضية تبادل هجمات وتهديدات بين الجانبين، شملت استهداف سفن في البحر الأحمر وغارات جوية في محافظات الحديدة ومأرب والجوف، إلى جانب إعلان الحوثيين تنفيذ هجمات على أهداف في السعودية.