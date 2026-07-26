سفير أمريكا لدى الأمم المتحدة: ترامب يمنح المحادثات مع إيران فرصة

قال السفير الأمريكي لدى الأمم ⁠المتحدة ‌مايك والتز، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يمنح محادثات إيران «فرصة ‌محدودة».

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أضاف والتز في تصريحات لقناة «فوكس نيوز»: «إنه يمنح ⁠المفاوضات متنفسا، ويمنحها فرصة ⁠محدودة».

وقبل قليل، قال مصدر إيراني كبير، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوقف الهجمات على بلاده «يثير الشكوك أكثر من التفاؤل».

وأضاف في تصريحات لوكالة «رويترز»: «هناك شكوك أكثر من التفاؤل عقب توقف ترامب عن الهجمات على بلدنا».

وفي سياق متصل، أشار المصدر إلى أن طهران تعتزم التوقف عن هجماتها، حال استمرار واشنطن في وقف الضربات.

وأمس، نقل موقع «أكسيوس» عمن وصفهما بالمصدرين المطلعين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعطى تعليمات للجيش الأمريكي بعدم شنّ هجمات جديدة على إيران يوم الجمعة، بعد نحو أسبوعين من الهجمات اليومية.

وجاءت تعليمات ترامب - وفقًا للتقرير - بعد ساعات من وصول وفد عُماني إلى طهران لإجراء محادثات حول ترتيبات جديدة لفتح مضيق هرمز.

في المقابل، لم ترد، السبت، تقارير عن هجمات إيرانية على دول مجاورة، مثل تلك التي كان تنفذ يوميًا ردًا على الهجمات الأمريكية.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصدرين مطلعين، أن ترامب قرر في الوقت الراهن التراجع عن خطط سابقة لتصعيد الهجمات على إيران.

وأضافت الصحيفة ⁠أن ترامب ومستشاريه يساورهم القلق حيال توسيع نطاق النزاع واستنزاف مخزونات الدفاع، وإغضاب حلفاء الولايات المتحدة في الخليج، والتأثير على إمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

ونقل «أكسيوس» أن هذه المحادثات أحرزت تقدمًا، وأن اتفاقًا بين عُمان وإيران يمكن التوصّل إليه خلال الساعات المقبلة.

وكان الرئيس ترامب، قال في وقت سابق إنه لم يتخذ قرارًا بعد بشأن شنّ ضربات أوسع على إيران، إذ باتت طهران تظهر «جدية أكبر» في المباحثات مع واشنطن.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة وإيران تجريان محادثات للتفاوض على إنهاء ⁠صراعهما، لكنه أضاف مجددًا أن طهران ليست مستعدة بعد للتوصل إلى اتفاق، مُخيّرًا إيران بين التوصل إلى اتفاق أو مواجهة مستوى «أعنف بكثير» من الضربات.