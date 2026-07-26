بريطانيا: انقطاع المياه في مطار جاتويك يتسبب في تعطل دورات المياه وإغلاق المطاعم

أدى انقطاع التيار الكهربائي في محطة لمعالجة المياه بإنجلترا إلى انقطاع إمدادات المياه عن مطار جاتويك، مما وضع المسافرين في مأزق اليوم الأحد.

وتعطلت دورات المياه وأُغلقت المطاعم في كلا مبنيي الركاب بالمطار الواقع جنوب لندن. واعتذرت إدارة المطار، في منشور على منصة "إكس"، للركاب عن الإزعاج الذي تسبب فيه ذلك.

وأفادت شركة "إس إي إس ووتر" بأنها تعمل على استعادة إمدادات المياه، بعدما أدى انقطاع التيار الكهربائي في محطة "بوج بيتش" لمعالجة المياه إلى انخفاض ضغط المياه وانقطاعها مؤقتا عن بعض المشتركين في مقاطعتي كنت وساسكس.

وأعلن المطار أنه يقوم بتوزيع عبوات مياه على الركاب، إلا أن بعضهم شكك في ذلك.

وقال بول لي إنه لم يتلق أي إشعار بانقطاع المياه، كما لم ير أي عبوات مياه تُوزع على الركاب.

وأبلغ لي هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بأن: "هذا الوضع ليس جيدا بالنسبة لمن يحتاجون إلى استخدام دورات المياه. أنا سأغادر على متن رحلتي قريبا، لذا لا بأس بالنسبة لي، لكن الأمر سيكون سيئا بالنسبة للركاب الذين ستغادر رحلاتهم بعد بضع ساعات."

وقال مايكل دوجر، العضو السابق في البرلمان البريطاني، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن الركاب اضطروا إلى الجلوس على الأرض بسبب نقص أماكن الجلوس، بعد إغلاق الحانات والمطاعم. وحث إدارة المطار على فتح تلك الأماكن لإتاحة مزيد من المقاعد للركاب.