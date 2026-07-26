ألمانيا: منظمو مسيرة المثليين في شتوتجارت يعلنون استمرارها رغم هجوم برلين

أعلن منظمو فعالية "يوم كريستوفر ستريت" لمثلي الجنس في مدينة شتوتجارت جنوب غرب ألمانيا عن تواصل الفعالية وفق البرنامج المقرر أيضًا اليوم الأحد رغم الهجوم الذي استهدف مارة خلال فعالية مماثلة في العاصمة الألمانية برلين.

وقال المنظمون:" لا ينبغي للكراهية والعنف والإرهاب أن تتحكم في الظهور العلني لأعضاء مجتمع الميم أو تبوء مكانهم في الفضاء العام".

وأضاف المنظمون أن السلطات الأمنية لم تُعدّل تقييمها للوضع الأمني الخاص بالفعاليات، إلا أن الشرطة ستعزز وجودها في موقع الاحتفال. ومن المقرر أن تتخلل الفعاليات وقفة لإحياء ذكرى ضحايا الهجوم الذي وقع في برلين.

وأعرب منظمو "يوم كريستوفر ستريت" في شتوتجارت عن صدمتهم عقب قيام شاحنة صغيرة (فان) بدهس مارة على هامش الاحتفال في برلين. وجاء في منشور على منصة إنستجرام خلال الليل:" نشعر بصدمة وحزن عميقين إزاء ما حدث اليوم في برلين". وأضافوا:" أفكارنا وتعاطفنا مع الضحايا وذويهم وكل من شهد هذه الجريمة".

وتقام مسيرة المثليين التقليدية في مدينة شتوتجارت منذ أول أمس الجمعة، وكان أبرز أحداثها المسيرة الاحتفالية الملونة التي جابت شوارع المدينة (عاصمة ولاية بادن-فورتمبرج) أمس السبت، حيث شارك آلاف الأشخاص في مظاهرة للمطالبة بحقوق مجتمع الميم.

وكان الهجوم الذي استهدف فعالية العاصمة الألمانية برلين مساء أمس أسفر عن مقتل امرأة، فيما أصيب عدد آخر من الأشخاص، وكانت حالة بعضهم لا تزال حرجة حتى صباح اليوم.