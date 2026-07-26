صحيفة سعودية: الاتحاد يفتح باب المفاوضات مع الأهلي لضم إمام عاشور

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن نادي اتحاد جدة بدأ تحركاته الرسمية للتعاقد مع إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مستغلًا الانتعاشة المالية التي يعيشها النادي، تمهيدًا لتقديم عرض جديد إلى القلعة الحمراء خلال الساعات المقبلة.

وكشفت صحيفة "الوئام" السعودية أن إدارة الاتحاد تستعد لإرسال عرض رسمي خلال ساعات إلى الأهلي من أجل ضم إمام عاشور، في إطار سعيها لتدعيم خط الوسط بأحد أبرز اللاعبين الذين تألقوا مؤخرًا مع منتخب مصر.

وارتبط اسم إمام عاشور بالانتقال إلى الاتحاد خلال الفترة الماضية، بعدما لفت الأنظار بمستوياته المميزة مع منتخب مصر، وساهم في قيادة "الفراعنة" إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخ المنتخب.

وكانت صحيفة "الرياضية" السعودية قد ذكرت في وقت سابق أن الاتحاد تقدم بعرض أولي بلغت قيمته 6 ملايين دولار لشراء عقد اللاعب، إلى جانب راتب سنوي يصل إلى 4 ملايين دولار لإقناع إمام عاشور بالانتقال إلى صفوف الفريق.

وأضافت أن الأهلي رفض العرض الأول، لتمسكه بالحصول على مقابل مالي أكبر، خاصة أنه تعاقد مع اللاعب في صيف 2023 قادمًا من ميتيلاند الدنماركي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 3 ملايين دولار، إلى جانب رواتب امتدت لثلاثة مواسم بقيمة تقارب 3 ملايين دولار، ليصل إجمالي استثمارات النادي في اللاعب إلى نحو 6 ملايين دولار.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة تطورات جديدة في ملف الصفقة، مع ترقب موقف الأهلي من العرض المرتقب الذي تستعد إدارة الاتحاد لتقديمه.