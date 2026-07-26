أثار هيثم حسن، جناح منتخب مصر وريال أوفييدو الإسباني، الجدل حول خطوته المقبلة خلال فترة الانتقالات الصيفية، في ظل اقترابه من الرحيل عن صفوف فريقه بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وبات رحيل هيثم حسن عن ريال أوفييدو متوقعًا بشكل كبير، خاصة مع اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته، وعلى رأسها سيلتك الاسكتلندي الذي دخل في مفاوضات لضمه.

وزاد اللاعب المصري من حالة الجدل بعدما نشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" أثناء تواجده في مدينة ميلانو الإيطالية، دون الكشف عن سبب الزيارة.

ولم تتوقف التكهنات عند هذا الحد، بعدما أعاد هيثم حسن نشر صورة من حساب نادي إنتر ميلان تحمل عبارة "We keep on running"، وهو ما فتح باب التساؤلات حول إمكانية ارتباطه بالانتقال إلى العملاق الإيطالي أو وجود مفاجأة بشأن مستقبله.

ويأتي ذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي حظي به هيثم حسن خلال الفترة الأخيرة، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع منتخب مصر، خاصة خلال منافسات كأس العالم، حيث لفت الأنظار بأدائه أمام أستراليا والأرجنتين.