نتنياهو يتوجه غدا إلى أمريكا ويلتقي ترامب لبحث القضايا الراهنة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه سيتوجه إلى الولايات المتحدة، غدا الاثنين، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبحث القضايا الراهنة، من بينها الوضع في إيران.

وقال نتنياهو، خلال افتتاح اجتماع لمجلس الوزراء، إنه سيحضر أيضا مراسم جنازة السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف نتنياهو أن القوات الإسرائيلية تواصل مداهماتها في قرى بالضفة الغربية، للبحث عن أسلحة واعتقال مشتبه بهم، والاستعداد لعمليات أوسع ضد ما وصفه بـ "بؤر الإرهاب".

كما رحب نتنياهو بإقالة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، معتبرا أن ذلك كشف عن وجود فساد داخل المحكمة.