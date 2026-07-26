نائبة باكستانية: هجمات واشنطن الأخيرة على إيران قلصت فرص التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب

قالت سحر كامران، عضوة مجلس الشيوخ الباكستاني، إن إسلام آباد بذلت جهودًا كبيرًا من أجل أعمال الوساطة بين واشنطن وطهران، وتقريب وجهات النظر والتأكد من تثبيت وقف إطلاق النار.

وأوضحت في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، أن العنصر الأهم لإنهاء التصعيد يتمثل في وجود الثقة بين الطرفين، مشددة على أنه في حال توافرت هذه الثقة يمكن الوصول إلى حل، بينما يؤدي فقدانها إلى صعوبة تثبيت وقف إطلاق النار.

وأضافت أن هناك مؤشرات إيجابية تمثلت في وقف إطلاق النار وتوقيع مذكرة التفاهم، فضلًا عن موافقة واشنطن والجانب الإيراني، إلا أن الهجمات الأمريكية قلصت جهود الوساطة وأضعفت فرص التوصل إلى اتفاق.

وأكدت على أن ما يحدث حاليًا يثير القلق مع اتساع نطاق الحرب، مشيرة إلى أن باكستان توجه رسائل إلى إيران والولايات المتحدة بضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات، مع الأخذ في الاعتبار أن استمرار الحرب لن يحقق فائدة لأي من الطرفين، بل سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتفاقم المشكلات الاقتصادية.

واتسع نطاق حرب إيران مطلع هذا الأسبوع رغم توقف الهجمات الأمريكية، إذ شنت جماعة الحوثي اليمنية - المتحالفة مع إيران - هجمات على منشآت ‌نفط سعودية على ساحل البحر الأحمر، فيما اتهمت إيران أوكرانيا باستهداف سفينة تابعة لها في بحر قزوين.

وقال الجيش الأمريكي أمس السبت، إن حصاره البحري المفروض على إيران «لا يزال ساريا بالكامل»، لكنه لم يوضح سبب توقف سلسلة من الضربات المتصاعدة استمرت 13 ليلة.

ولم ترد تقارير عن هجمات إيرانية على دول مجاورة مطلع هذا الأسبوع، مثل تلك التي كان تنفذ يوميا ردا على الهجمات الأمريكية.