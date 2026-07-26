إيران تعلن تعليق هجماتها الانتقامية بعد توقف الضربات الأمريكية

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أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني، محمد أكرمي نيا، للتلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الأحد، أن إيران علقت هجماتها الانتقامية بعدما أوقفت الولايات المتحدة ضرباتها على الجمهورية الإسلامية.

وقال أكرمي نيا إن "الهجمات الأمريكية استمرت حتى ليلتين مضتا، لكنها توقفت خلال الليلتين الماضيتين"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف المتحدث "بما أن استراتيجيتنا قائمة في الأساس على الرد بالمثل، فقد أوقفنا عملياتنا الانتقامية أيضا".

وقال أكرمي نيا إن "الولايات المتحدة ربما تكون قد أعدت سيناريوهات أخرى للأيام المقبلة، لكن الوضع الحالي ليس ما تريده".

وأضاف أكرمي نيا "إذا نفذ الأمريكيون عمليات برية، سيؤدي ذلك إلى زيادة تعرضهم للخطر بشكل مؤكد. ونحن مستعدون لجميع السيناريوهات".

واختتم أكرمي نيا حديثه قائلا "إذا أصر الأمريكيون على مواصلة الحرب والهجمات الجوية، فإن النطاق الجغرافي للحرب سيتسع".