مصرع شاب في حادث تصادم بشرم الشيخ

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي شاب مصرعه، إثر تعرضه لحادث تصادم بطريق السلام بمدينة شرم الشيخ، بعدما صدمته سيارة سياحية مسرعة أمام منطقة "شيل أوت".

وتلقت غرفة عمليات النجدة بجنوب سيناء، بلاغًا يفيد بوقوع حادث سير أسفر عن وفاة شاب في موقع الحادث.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وتبين أن المتوفى يدعى "أحمد هشام"، من أبناء مدينة شرم الشيخ، وخريج كلية السياحة والفنادق بجامعة الملك سلمان للعام الدراسي 2025 - 2026.

وجرى تحرير محضر بالواقعة بقسم أول شرم الشيخ، ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى شرم الشيخ الدولي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتباشر الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث، مع تكثيف الجهود لضبط السيارة المتسببة في الواقعة وقائدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.