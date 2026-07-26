رئيس وزراء الهند يعين وزيرا جديدا للتعليم

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عين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مسؤولا بارزا بالحزب الحاكم لتولي حقيبة التعليم، حيث كلفه بإعادة بناء الثقة في نظام التعليم الهندي بعد أسابيع من الاحتجاجات الطلابية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه تم تعيين براهاد جوشي / 63 عاما/ النائب بحزب بهاراتيا جاناتا وزيرا للتعليم بعد أسابيع من احتجاجات الطلاب المطالبين باتخاذ إجراء ضد سلفه على خلفية تسريب أوراق امتحانات.

وكان الوزير دارميندرا برادان قد تقدم باستقالته أمس السبت في ظل الضغط الشعبي.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان جوشي سيتولى رئاسة وزارة التعليم بصفة مؤقتة لحين تعيين بديل أم أنه سيكون الوزير الفعلي الجديد للتعليم.