عمدة برلين: الإجراءات الأمنية خلال مسيرة المثليين كانت ممتازة

دافع عمدة برلين، كاي فيجنر، عن الإجراءات الأمنية التي اتُّخذت خلال فعالية "يوم كريستوفر ستريت" / وتعنى شارع كريستوفر / لمثليي الجنس في العاصمة الألمانية، مؤكدًا أنها كانت ممتازة.

جاءت هذه التصريحات للسياسي المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي اليوم الأحد بعد هجوم الدهس الدامي الذي نُفذ بسيارة على هامش المسيرة مساء أمس السبت.

وقال فيجنر بعد ظهر اليوم بالقرب من موقع الحدث :"لقد وفرنا مستوىً عاليًا من الأمن خلال فعالية يوم كريستوفر ستريت".

وكان وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت أعلن في وقت سابق من اليوم أن كل الدلائل تشير إلى أن الهجوم الذي وقع هو "هجوم إرهابي إسلاموي".

وأوضح فيجنر أن " الهجوم لم يقع على مسار الفعالية، ولم يتمكن الجاني من الوصول إليها، لأن الشرطة والأجهزة الأمنية كانت تؤمن هذا الاحتفال. لكن على بُعد نحو أربعمئة متر من هناك كان لا يزال يوجد زوار كثر، وأشخاص غادروا الفعالية أو كانوا في طريقهم للعودة إليها".

وكانت الفعالية التقليدية لأعضاء مجتمع الميم في برلين قد أُوقفت مساء أمس بعدما اقتحمت شاحنة صغيرة (فان) محيط الحدث ودهست أكثر من 12 شخصًا من المارة. وأسفر الحادث عن مقتل امرأة واحدة على الأقل وإصابة 16 شخصًا آخر.