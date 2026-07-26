برشلونة: الأهلي يسجل ظهوره التاريخي الأول في كأس خوان جامبر

أبرز نادي برشلونة مشاركة الأهلي في النسخة المقبلة من كأس خوان جامبر، مواصلًا تقليد استضافة منافس جديد للموسم الثالث على التوالي، ضمن استعداداته لانطلاق الموسم الجديد.

وأوضح برشلونة عبر موقعه الرسمي أنه من المقرر أن يستضيف الفريق الكتالوني نظيره الأهلي، أحد أنجح أندية القارة الأفريقية، يوم الأربعاء 19 أغسطس، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت وسط أوروبا، على ملعب «كامب نو»، في مواجهة ودية مرتقبة أمام كتيبة المدرب هانسي فليك.

ظهور أول يتجدد للموسم الثالث

يسجل الأهلي مشاركته الأولى في تاريخ البطولة، ليصبح ثالث فريق يحقق الظهور الأول تواليًا في كأس جامبر. وكانت النسخة الماضية قد شهدت الظهور الأول لنادي كومو 1907 الإيطالي، الذي خسر بنتيجة 5-0، بينما حمل موسم 2024/2025 مفاجأة بتفوق موناكو الفرنسي بثلاثية نظيفة في أول مشاركة له.

كما عرفت البطولة عبر تاريخها ظهور عدة أندية للمرة الأولى، من بينها بوماس المكسيكي، وإلتشي، وآرسنال، إلى جانب شابيكوينسي، وروما، وكلوب ليون، ونابولي، وجميعها لم تنجح في تحقيق الفوز على برشلونة في هذه المواجهة التقليدية.

بصمة أفريقية تاريخية

تمثل مشاركة الأهلي محطة فارقة، إذ يصبح أول نادٍ من القارة الأفريقية يشارك في كأس خوان جامبر، في خطوة تعكس مكانته الكبيرة على الساحة القارية. ويملك الفريق الأحمر سجلًا حافلًا بالبطولات، بعدما توج بلقب الدوري المصري 45 مرة، إلى جانب 12 لقبًا في دوري أبطال أفريقيا، ليؤكد حضوره كأحد أبرز عمالقة الكرة في أفريقيا.