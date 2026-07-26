جددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر نشر مجموعة من الرسائل التوعوية الهادفة إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية وترسيخ ثقافة الاستخدام الأمثل لمرفق السكك الحديدية، في إطار حملاتها التوعوية المستمرة تحت شعارات "سلوكنا مسؤوليتنا"، و"سلامتك تهمنا"، و"مبادرة صحح مفاهيمك"، معتبرة أن التزام المواطنين بالتعليمات والإرشادات داخل المحطات والقطارات يساهم بشكل مباشر في توفير بيئة سفر آمنة ومريحة ونظيفة، والحفاظ على استدامة الخدمات المقدمة لملايين الركاب يوميا.

وأكدت الهيئة، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم، أهمية عدم استقلال القطارات دون الحصول على تذكرة، مشيرة إلى ضرورة استخراج التذكرة قبل السفر من خلال وسائل الحجز المختلفة، بما يضمن حصول الراكب على مقعد، ويجنبه التعرض للغرامة.

وشددت على ضرورة الاستخدام الحضاري لمقاعد الانتظار الموجودة على أرصفة المحطات، باعتبارها مخصصة لخدمة الركاب، بما يضمن عدم إعاقة حركة الآخرين والحفاظ على المظهر الحضاري للمحطات.

وأوضحت الهيئة أن أرفف الحقائب داخل عربات القطارات تم تخصيصها لوضع الحقائب والمتعلقات الشخصية فقط، لافتة إلى أن الجلوس عليها يعد سلوكا خاطئا يهدد سلامة الراكب وسلامة الآخرين، ويعرض مرتكبه للمساءلة القانونية.

وناشدت الهيئة الركاب الامتناع عن الكتابة أو التشويه على جدران عربات القطارات، باعتبارها مرفقا عاما يجب الحفاظ عليه، داعية الجميع إلى ترك المكان كما يحبون أن يجدوه، حفاظا على نظافة القطارات ومظهرها الحضاري.

كما دعت إلى الاستخدام الصحيح لمقاعد القطارات، وعدم الوقوف عليها أثناء وضع الحقائب على الأرفف، لما يسببه ذلك من إتلاف للمقاعد والإضرار بنظافتها، مؤكدة أن الحفاظ على المقاعد يضمن استمرار تقديم خدمة متميزة لجميع الركاب.

وأكدت هيئة السكك الحديدية أن نشر الوعي بالسلوكيات الصحيحة يمثل أحد المحاور الأساسية للارتقاء بمستوى الخدمة، مشيرة إلى أن تعاون المواطنين والتزامهم بالتعليمات يسهمان في الحفاظ على سلامة الركاب، وصيانة ممتلكات المرفق، وتوفير تجربة سفر أكثر أمانا وراحة للجميع.