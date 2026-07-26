قال يوسف أبو كويك، مراسل «القاهرة الإخبارية» من مدينة غزة، إن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية في المنطقة الجنوبية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بـ3 صواريخ، ما أسفر عن استشهاد شخصين كانا على متنها.

وأوضح خلال تغطية حية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القصف استهدف مسئول جهاز الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى وائل اللداوي، برفقة أحد ضباط الجهاز، مشيرًا إلى أن جثمانيهما وصلا أشلاءً إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وأشار إلى أن هذه الغارة تُعد العاشرة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تركزت معظم الضربات الإسرائيلية في المحافظة الوسطى ومدينة خان يونس، واستهدفت مواقع ومناطق متفرقة، إلى جانب غارتين في شمال قطاع غزة، في ظل استمرار العمليات العسكرية بوتيرة مرتفعة.

ونوه أن شابًا قُتل صباح اليوم جراء إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية والمواقع العسكرية المستحدثة على طول ما يُعرف بالخط الأصفر، وتحديدًا في منطقة التوام شمال القطاع، بالتزامن مع استمرار عمليات القصف المدفعي ونسف المباني في المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، خاصة شرق خان يونس وشمال القطاع.

واستشهد العقيد وائل موسى اللداوي (44 عامًا)، مدير جهاز الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى، والرائد رامز توفيق أبو زريق (49 عامًا)، اليوم الأحد، جراء قصف شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي، استهدف المركبة التي كانا يستقلانها في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «شهاب» بوصول جثماني الشهيدين وعدد من المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى، عقب استهداف طائرات الاحتلال مركبة مدنية جنوبي مدينة دير البلح.

ويأتي هذا الاستهداف في ظل استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، عبر تنفيذ غارات جوية وإطلاق النار وعمليات نسف في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما يواصل حصد أرواح المواطنين.

وفي وقت سابق، أعلن عن استشهاد المواطن سليمان تيسير سهمود، متأثرًا بجروح أصيب بها جراء قصف إسرائيلي استهدف محيط شارع خمسة بمدينة خان يونس، جنوبي القطاع، عصر أمس السبت.

وتواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال استهداف المواطنين وإطلاق النار والقصف المدفعي ونسف المباني في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، ما يسفر بشكل متواصل عن سقوط شهداء وجرحى.