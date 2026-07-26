منظمة التعاون الإسلامي تدين إحراق مسجدين في الضفة وتحذر من تصاعد جرائم المستوطنين

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، استمرار الجرائم وأعمال الإرهاب التي ترتكبها عصابات المستوطنين المتطرفين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما إحراق مسجدين الليلة الماضية في بلدة قصرة جنوب نابلس، وقرية كور جنوب طولكرم، وكتابة شعارات عنصرية وتحريضية على جدرانهما.

وأكدت المنظمة، في بيان اليوم الأحد، أن هذه الجريمة تأتي في إطار هجمة استيطانية وعدوانية واسعة تستهدف المدنيين الفلسطينيين، بمشاركة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتشمل عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما فيها القدس الشريف.

وحذرت الأمانة العامة من أن استهداف المساجد والاعتداء على الأماكن المقدسة يشكل انتهاكًا خطيرًا لحرمة أماكن العبادة وحرية الدين والمعتقد، وللقيم الإنسانية والمبادئ التي تكفل حماية المقدسات وصونها، محذرة من مخاطر تفجير الصراع الديني وتصاعد خطاب الكراهية والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني.

ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ذات الصلة إلى إدانة هذه الجرائم، والتحرك العاجل لاتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك المحاسبة والملاحقة القانونية والتشريعية للكيانات الاستعمارية والمؤسسات المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي ومنظومته غير الشرعية.

وفي وقت سابق، قالت جمهورية مصر العربية، إنها تتابع ببالغ القلق، اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد المواطنين الفلسطينيين وعدد من القرى في الضفة الغربية، وما تشهده من أعمال عنف وترويع وحرق للمنازل والممتلكات والمقدسات الدينية والاعتداء على المدنيين، بما يمثل امتدادًا لسياسات ممنهجة من شأنها تأجيج التوتر وتقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، تدين مصر وترفض كل الممارسات والعنف المستهجن الذي يرتكبه المستوطنون بحق الشعب الفلسطيني، بما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الرابعة، كما تشكل مخالفة واضحة لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٣٤، الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان ويطالب بوقفه الفوري بشكل كامل.

وتطالب مصر المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة، بالاضطلاع بمسئولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات حاسمة لوقف اعتداءات المستوطنين، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

كما تؤكد مصر أهمية البناء على الموقف المعلن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرافض لضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وضرورة مواصلة العمل على تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي؛ بما يسهم في وقف التصعيد، وتحسين الأوضاع الإنسانية، وتهيئة الظروف لاستئناف العملية السياسية، وصولا إلى تحقيق السلام العادل والشامل.