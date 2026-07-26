تشيلسي يدرس صفقة مع ريال مدريد لتعويض رحيل كوكوريلا

بدأ تشيلسي تحركاته للتعاقد مع ظهير أيسر جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد انتقال الإسباني مارك كوكوريلا إلى ريال مدريد في صفقة بلغت قيمتها 50 مليون يورو.

ومن المقرر أن ينضم كوكوريلا إلى تدريبات ريال مدريد في منتصف أغسطس، عقب حصوله على عطلة صيفية إضافية بعد مساهمته في تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026.

ووفقًا لتقارير صحفية إسبانية، دخل تشيلسي وريال مدريد في محادثات جديدة، قد تفتح الباب أمام انتقال الظهير الإسباني ألفارو كاريراس إلى ملعب ستامفورد بريدج.

ويأتي ذلك بعدما عزز ريال مدريد مركز الظهير الأيسر بضم كوكوريلا، بينما يستمر غياب فيرلاند ميندي بسبب الإصابة، في حين غادر فران جارسيا إلى ريال بيتيس.

ورغم أن كاريراس يحظى بثقة الجهاز الفني، ومن المنتظر أن يبدأ الموسم ضمن التشكيلة الأساسية حتى يستعيد كوكوريلا جاهزيته الكاملة، فإن إدارة ريال مدريد قد توافق على بيعه مقابل نحو 45 مليون يورو.

وترى التقارير أن الصفقة ستكون مفيدة للطرفين، إذ تمنح تشيلسي بديلًا جاهزًا لتعويض رحيل كوكوريلا، بينما تساعد ريال مدريد على استعادة الجزء الأكبر من قيمة الصفقة التي دفعها للتعاقد مع الظهير الإسباني، مع الحفاظ على عمق تشكيلته في مركز الظهير الأيسر.