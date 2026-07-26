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صعد وزراء في الحكومة الإسرائيلية تحريضهم ضد الفلسطينيين، مطالبين بتكثيف العمليات العسكرية وتوسيع سياسة الاغتيالات والقتل المستهدف في الضفة الغربية، إلى جانب تغيير تعليمات إطلاق النار وتعزيز صلاحيات قوات الاحتلال في الميدان.

وخلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية اليوم، دعا الوزراء إلى ما وصفوه بـ«تكثيف الحرب ضد الإرهاب» في مطالبين بتوسيع النشاط العسكري وفرض إجراءات أمنية أكثر تشددا.

وفي بداية الاجتماع، صرّح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه أصدر تعليماته للجيش بدخول القرى، وإجراء عمليات تفتيش، ومصادرة أسلحة واعتقال مشتبه بهم.

وأضاف أن العملية لا تزال جارية، مشيرًا إلى أن إسرائيل مستعدة «للتحرك على نطاق أوسع»، بحسب تعبيره.

فيما دعا وزير التعليم الاسرائيلي يوآف كيش، إلى تغيير لوائح إطلاق النار.

وطالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، «بالعودة سياسة الاغتيالات وتغيير لوائح إطلاق النار، والسماح لجنود الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار في مثل هذه الحالات».

ورد وزير الحرب الاسرائيلي يسرائيل كاتس، قائلاً إن الجيش الإسرائيلي يعمل بالفعل بقوة على الأرض. وأضاف: «ندرس إمكانية إخلاء بلدات في الضفة الغربية كما فعلنا بالمخيمات».