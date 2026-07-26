أُعلن في بغداد عن إعادة تشكيل مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية برئاسة علي فالح الزيدي لتضم جميع صنوف القوات العسكرية والأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية والاجهزة الأمنية والمخابرات الوطني.

وذكر منشور عسكري ، نشر اليوم الأحد ، أنه تم في 23 من الشهر الحالي افتتاح مكتب القائد العام للقوات المسلحة وأوكلت إدارته إلى الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري في مقر قيادة العمليات المشتركة العراقية سابقا داخل المنطقة الخضراء الحكومية.

وأوضح المنشور أن مكتب القائد العام للقوات المسلحة تم افتتاحه بعد دمج قيادة العمليات المشتركة العراقية وَمكتب السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة ومركز العمليات الوطني في تشكيل واحد يسمى مكتب القائد العام للقوات المسلحة.

وذكر المنشور أن مكتب القائد العام للقوات المسلحة سيمارس المهام والواجبات التي تقع ضمن التشكيلات المدمجة كما يتولي الإشراف والمتابعة على وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الارهاب والمخابرات الوطني وهيئة الحشد الشعبي والمنافذ الحدودية والتصنيع الحربي وكافة القيادات والتشكيلات المرتبطة بالوحدات المدمجة.

يذكر أن قيادة العمليات المشتركة العراقية تم تشكيلها أولا عام 2007 لتوحيد جهود وزارتي الدفاع والداخلية لمواجهة العنف والإرهاب كما أعيد توسيعها عام 2019 لتضم جميع القوات العسكرية والأمنية في البلاد.

وأجرى الزيدي خلال الاسابيع الماضية حملة تغييرات واسعة في القيادات الأمنية والعسكرية والاستعانة بآخرين لينضموا إلى قائمة مستشاريه الأمنيين والعسكريين.

وينتظر العراق أن يعلن رسميا في 30 سبتمبر المقبل انتهام مهام قوات التحالف الدولي لدعم العراق في مواجهة الإرهاب بعد أن تم تسليم جميع المقار والثكنات إلى القوات العراقية .