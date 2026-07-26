اليونان تزيد دعمها لوقود الديزل بمقدار 10 سنتات أخرى لكل لتر

أعلن رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الأحد أن حكومته ستزيد دعمها لوقود الديزل بمقدار 10 سنتات إضافية لكل لتر، خلال شهر أغسطس، ليصل إجمالي الخصم إلى 15 سنتا لكل لتر.

ويهدف هذا الإجراء الذي تبلغ قيمته 30 مليون يورو إلى تخفيف التكاليف على شركات النقل والشركات الأخرى، بينما يحد من الضغوط التضخمية عبر سلسلة التوريد، طبقا لما ذكره ميتسوتاكيس في منشوره الأسبوعي على وسائل التواصل الاجتماعي، حسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم الأحد.

وتستند الإعانة الجديدة الممولة من الدولة إلى خصم قائم على سعر الديزل قيمته 5 سنتات للتر الواحد، والذي تموله مصافي النفط اليونانية. وتقليص منفصل بقيمة 10 سنتات لكل لتر في أسعار البنزين لا يزال ساري المفعول أيضا.

وربط ميتسوتاكيس الإجراء بتزايد حالة عدم اليقين بشأن أسواق الطاقة العالمية، في أعقاب تجدد التوترات في الشرق الأوسط، قائلا إن الحكومة ستواصل دعم الأسر والشركات "في حدود الاقتصاد" ضد تأثير الصدمات الخارجية.