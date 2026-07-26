أمستردام تعزز الإجراءات الأمنية خلال احتفالات وورلد برايد للمثليين بعد هجوم برلين

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قالت عمدة أمستردام فمكا هالسيما، اليوم الأحد، إن العاصمة الهولندية ستطبق إجراءات أمنية إضافية حول احتفالات وورلد برايد للمثليين التي تجري حاليا بعد وقوع هجوم في برلين.

وأضافت هالسيما، أنه سيتم تعزيز إجراءات الأمن حيثما كان ذلك ضروريا، حسبما ذكرت وكالة إيه أن بي للأنباء.

وأفاد التقرير، بأن الشرطة وممثلي الادعاء وإدارة المدينة يعملون سويا، ولكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل.

وتعد احتفالات وورلد برايد من ضمن أكبر الفعاليات الدولية للمثليين، وتجري إقامة المهرجان هذا العام لأول مرة في أمستردام.

ووصف رئيس وزراء هولندا روب جيتين هجوم برلين بـ " العمل العنيف المروع" وأعرب عن تضامن بلاده مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس.