الرئيس الألماني يعرب عن صدمته حيال هجوم الدهس على مسيرة المثليين في برلين

أدان الرئيس الألمان بشدة الهجوم الدامي الذي نُفذ بسيارة على هامش مسيرة "يوم كريستوفر ستريت" للمثليين في برلين.

وخلال مشاركته في احتفال ديني أقامته الجالية الهندوسية في ألمانيا في مدينة هام غربي البلاد إن "هذه الجريمة تمثل اعتداءً على مجتمعنا المنفتح، وعلى أسلوب حياتنا وطريقتنا في العيش معًا".

وأضاف شتاينماير أنه "يشعر بصدمة وفزع حيال الهجوم الذي استهدف مسيرة /يوم كريستوفر ستريت/ في برلين، حيث جاء مئات الآلاف من الأشخاص من مختلف أنحاء العالم للاحتفال سلميًا وبأجواء مبهجة، وتوجيه رسالة تؤيد التسامح والتنوع، وتدافع عن الحق في حياة قائمة على الاستقلالية الذاتية والمساواة". وأعرب الرئيس الألماني عن مواساته لأقارب وأصدقاء المرأة التي قُتلت في الهجوم، وكذلك للمصابين.

وكانت فعالية "يوم كريستوفر ستريت" في برلين قد أُوقفت مساء أمس السبت بعدما اقتحمت شاحنة صغيرة (فان) محيط الحدث ودهست أكثر من 12 شخصًا من المارة. وأسفر الحادث عن مقتل امرأة واحدة على الأقل وإصابة 16 شخصًا آخر.