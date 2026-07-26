رئيس الوزراء البريطاني الجديد: لن أدعو إلى انتخابات ​عامة ⁠قبل عام 2029

تعهد رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنام بوضع مصالح لندن في المقام الأول، مشيرا إلى أنه لن يدعو إلى انتخابات عامة قبل عام 2029.
وقال بيرنام لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "سنضع دائما مصالح بريطانيا في المقام الأول"، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان مستعدا لانتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وشاب التوتر العلاقة بين كير ستارمر، سلف بيرنام الذي أعلن استقالته الشهر الماضي، وترامب الذي انتقده بسبب خلافات حول الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والهجرة والطاقة والقواعد التنظيمية لقطاع التكنولوجيا، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
ووصف ترامب في البداية بيرنام بأنه "ليبرالي للغاية"، لكنه قال هذا الأسبوع إنه أجرى "محادثة جيدة جدا" معه.
وأصبح بيرنام يوم الاثنين الماضي سابع من يتولي رئاسة الوزراء في بريطانيا في غضون 10 سنوات.
وفي أول مقابلة منذ توليه منصبه، والتي نشرت مقتطفات منها اليوم الأحد، سألت الصحفية لورا كوينسبيرج من "بي بي سي" بيرنام عما إذا كان مستعدا لانتقاد ترامب إذا اعتقد أن ذلك هو الأمر الصائب.
ورد بالقول: "يتعين على جميع القادة القيام بذلك. يجب الدفاع عن المصالح الوطنية قبل أي شيء آخر. هذا ما يتعين فعله من أجل أداء هذه المهمة على النحو الصحيح".
وأشار أيضا إلى أنه لن يدعو إلى انتخابات عامة قبل 2029.
وقال: "سأستبعد ذلك. نعم، لا توجد انتخابات عامة مبكرة. لا أعتقد أن الناس يريدون ذلك".
وفيما يتعلق بالدفاع الوطني، أكد أنه "ملتزم تماما" بالوعود التي قطعت للشركاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وستبث بي بي سي المقابلة بالكامل غدا الاثنين.