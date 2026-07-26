واصل الياباني المخضرم كازويوشي ميورا كتابة التاريخ في ملاعب كرة القدم، بعدما سجل هدفًا رسميًا لأول مرة منذ قرابة 4 سنوات، وذلك بعمر 59 عامًا خلال فوز فريقه فوكوشيما يونايتد على إيواكي فوروكاوا بنتيجة 7-0 في بطولة كأس الإمبراطور الياباني.

وسجل ميورا، الملقب بـ"الملك كازو"، الهدف الخامس لفوكوشيما في الدقيقة 52، بعدما استغل تمريرة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة من اللمسة الأولى بطريقة مميزة، ليصبح عمره وقت تسجيل الهدف 59 عامًا و149 يومًا.

واحتفل لاعبو الفريق والجهاز الفني بالهدف التاريخي، قبل أن يتم استبدال المهاجم المخضرم بعد 3 دقائق فقط من هز شباك المنافس.

ويعد هذا الهدف هو الأول لميورا في مباراة رسمية منذ نوفمبر 2022، عندما سجل بقميص سوزوكا بي. جي، الذي أصبح يُعرف لاحقًا باسم أتليتيكو سوزوكا، أمام إف سي أوساكا في الدوري الياباني.

ويستعد كازويوشي ميورا لخوض موسمه الاحترافي الـ42، في رقم قياسي تاريخي، بعدما مدد فترة إعارته مع فوكوشيما يونايتد المنافس في دوري الدرجة الثالثة حتى يونيو 2027.

وانضم ميورا إلى فوكوشيما قادمًا من يوكوهاما في ديسمبر الماضي، وشارك مع الفريق خلال موسم 2026 في 6 مباريات، ليواصل كتابة فصل جديد في مسيرته التي أصبحت علامة فارقة في تاريخ كرة القدم العالمية.