وزير الدفاع البريطاني يدين الهجوم على مسيرة للمثليين في برلين

أدان وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينج، "الهجوم المروع" الذي استهدف مسيرة للمثليين في العاصمة الألمانية برلين مما أسفر عن مقتل شخص.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أن الوزير وهو "مثلي" أشار إلى أن هذا الهجوم يظهر ضرورة إجراء مثل هذه الفعاليات.

وكانت شاحنة، اصطدمت بعدد من الأشخاص المشاركين في المسيرة بالعاصمة الألمانية أمس السبت؛ مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ما لا يقل عن 16 شخصا.

وقال سترتينج، لشبكة سكاي نيوز: "هذه كارثة مروعة، قلبي وصلواتي مع مواطني برلين وأنحاء ألمانيا، الذين اعتقد أنهم يشعرون بالصدمة إزاء هذه المشاهد".

ورفض وزير الدفاع، التكهن بالدافع وراء الهجوم، ولكنه أوضح أن الهجوم يبرز الحاجة لحماية هؤلاء الأشخاص من التهديدات في الداخل والخارج "من الذين سيحاولون إلحاق ضرر مماثل بالأشخاص لمجرد خروجهم وعيش حياتهم والافصاح عن انفسهم".