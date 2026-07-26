طاقم فضائي أمريكي روسي يهبط بسلام في كازاخستان بعد 8 أشهر بمحطة الفضاء الدولية

هبط طاقم فضائي أمريكي روسي بسلام في كازاخستان، بعد فترة ثمانية أشهر قضاها على متن محطة الفضاء الدولية.

وهبط رائد الفضاء في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية(ناسا)، كريس ويليامز وزميلاه الروسيان سيرجي كود-سفيرتشكوف وسيرجي ميكاييف في مركبتهم الفضائية سويوز إم.إس-28، بسلاسة بمظلة في منطقة محددة في جنوب شرق مدينة جيزكازجان.

وكانت فترة عملهم التي استمرت 241 يوما في المحطة الفضائية هي المهمة الفضائية الأولى لويليامز وميكاييف والثانية لكود سفيرتشكوف.

وسيتم نقل الطاقم بواسطة مروحية إلى كاراجاندا، حيث سيستقل ويليامز طائرة للعودة إلى مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن، بينما سيستقل كود-سفيرتشكوف وميكاييف رحلة جوية إلى قاعدة تدريبهم في مدينة النجوم، خارج موسكو مباشرة.

وتتعاون روسيا والولايات المتحدة، اللتان كانتا في السابق غريمين لدودين في سباق الفضاء، إبان الحرب الباردة في محطة الفضاء الدولية ومشروعات أخرى.

وكانت تلك العلاقة تشوبها توترات بعد أن أرسلت موسكو قوات إلى أوكرانيا في عام 2022، لكن واشنطن وموسكو واصلتا العمل معا حيث حلقت أطقم أمريكية وروسية إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبات فضائية تابعة لكل دولة.