الفلبين واليابان وأمريكا تجرى مناورات مشتركة في بحر الصين الجنوبي

اختتمت الفلبين واليابان والولايات المتحدة أحدث جولة من المناورات الدفاعية المشتركة في بحر الصين الجنوبي، في ظل تصاعد التوترات بين مانيلا وبكين في الممر المائي المتنازع عليه.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن القوات المسلحة الفلبينية قالت في بيان اليوم الأحد إن الدول الثلاث كانت قد نشرت سفنا بحرية وطائرات للمشاركة في المناورات من 21 حتى 25 يوليو الجاري.

وأضافت في البيان أن المناورات" تبرز الشراكة المستمرة بين الدول الثلاثة لتعزيز السلام والاستقرار والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ".

وقالت القوات المسلحة الفلبينية إن المناورات المشتركة تظهر التزام الفلبين نحو ضمان حرية الملاحة والطيران في منطقة بحر الفلبين الغربي، وهو المصطلح الذي تطلقه مانيلا على الجزء الذي تزعم ملكيتها له في بحر الصين الجنوبي.

وجرت المناورات في الوقت الذي وقعت فيه اشتباكات بين الفلبين والصين خلال الأيام الماضية مما فاقم التوترات بينهما.