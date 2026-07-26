أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، اليوم الأحد، عن إدراج المجمع السكني لغابة تسيليندورف في برلين ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وينضم المجمع السكني، الواقع جنوب غرب العاصمة الألمانية برلين، إلى ستة مجمعات أخرى مدرجة ضمن موقع "المجمعات السكنية الحداثية في برلين"، الذي أدرجته اليونسكو للمرة الأولى على قائمة التراث العالمي في عام 2008.

ووافقت لجنة التراث العالمي التابعة للمنظمة على توسيع الموقع خلال اجتماع عقد في مدينة بوسان الساحلية بكوريا الجنوبية.

ومن بين قرارات أخرى، أدرج الخبراء أيضا شواطئ إنزال قوات الحلفاء في نورماندي ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.