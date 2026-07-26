نتنياهو: مستعدون لتنفيذ عمليات أوسع في الضفة الغربية

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سيتوجه إلى واشنطن غدًا بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب بيان صادر عن مكتبه، اليوم الأحد، أوضح نتنياهو، أنه سيناقش مع ترامب خلال الزيارة جميع القضايا المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك الوضع في إيران.

وتحدث عن الوضع في الضفة الغربية، مشيرًا إلى إصداره تعليمات بمداهمة القرى وتفتيشها ومصادرة الأسلحة واعتقال المتورطين.

ولفت إلى الاستعداد لتنفيذ عمليات أوسع في الضفة الغربية، قائلًا إن وزير الدفاع يسرائيل كاتس، سيتحدث بتفصيل أكبر عن الأمر في وقت لاحق.

وفي سياق آخر، تحدث عن قرار أغلبية الدول بإقالة المدعي العام لمحكمة العدل الدولية كريم خان، خلال الأيام الماضية.

وزعم أن خان أصدر أوامر اعتقال بحقه وبحق وزير الدفاع السابق يوآف جالانت، لتشتيت الانتباه عن ادعاءات ارتكاب «سلوك جنسي غير لائق».

وادعى أن القرار بإقالة خان «كشف عن دوافعه الحقيقية، وعن الظلم والفساد المستشري ليس فقط في مكتب المدعي العام، بل في محكمة العدل الدولية بأكملها»، حسب مزاعمه.

وذكر أنه تحدث مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الليلة الماضية، الذي أكد له عزم الولايات المتحدة على اتخاذ إجراءات حازمة ضد الجنائية الدولية، معتبرًا الأمر بأنه «تطور إيجابي للغاية».