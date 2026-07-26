استشهد العقيد وائل موسى اللداوي (44 عامًا)، مدير جهاز الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى، والرائد رامز توفيق أبو زريق (49 عامًا)، اليوم الأحد، جراء قصف شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي، استهدف المركبة التي كانا يستقلانها في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «شهاب» بوصول جثماني الشهيدين وعدد من المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى، عقب استهداف طائرات الاحتلال مركبة مدنية جنوبي مدينة دير البلح.

ويأتي هذا الاستهداف في ظل استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، عبر تنفيذ غارات جوية وإطلاق النار وعمليات نسف في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما يواصل حصد أرواح المواطنين.

وفي وقت سابق، أعلن عن استشهاد المواطن سليمان تيسير سهمود، متأثرًا بجروح أصيب بها جراء قصف إسرائيلي استهدف محيط شارع خمسة بمدينة خان يونس، جنوبي القطاع، عصر أمس السبت.

وتواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال استهداف المواطنين وإطلاق النار والقصف المدفعي ونسف المباني في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، ما يسفر بشكل متواصل عن سقوط شهداء وجرحى.

وتزامن ذلك مع قصف مدفعي مكثف استهدف المناطق الشرقية لمدينة خانيونس، فيما واصلت المدفعية المتمركزة شرق المدينة استهدافها للمناطق الواقعة شمال غربي مدينة رفح، وسط تحليق كثيف لطائرات الاستطلاع في أجواء المحافظة.

وفي المحافظة الوسطى، أُصيبت سيدة برصاصة طائشة في الرأس أثناء وجودها داخل خيمتها المقامة بجوار عمارة قويدر في مخيم النصيرات، في وقت أطلقت فيه آليات الاحتلال النار شرقي مدينة دير البلح، بالتزامن مع قصف مدفعي طال المناطق الشمالية الشرقية لمخيم البريج، أعقبه إطلاق نار كثيف من الدبابات الإسرائيلية باتجاه المنطقة.

أما في مدينة غزة، فقد تعرضت المناطق الشرقية لقصف مدفعي استهدف محيط حي الزيتون، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات في أنحاء المدينة، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة شمالي وشمال غربي المدينة، في مؤشر على استمرار التحركات العسكرية في تلك المناطق.

وفي شمال قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال سياسة تدمير الأحياء السكنية، حيث نفذ عمليات نسف جديدة استهدفت منازل ومبانٍ سكنية، تركزت في المناطق الشمالية والشمالية الغربية، بالتزامن مع استمرار القصف وإطلاق النار.

كما أُصيبت طفلة برصاص قوات الاحتلال في محيط مركز شهداء جباليا للرعاية شمالي قطاع غزة، في استمرار لاستهداف المدنيين رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وتعكس هذه الاعتداءات استمرار سياسة الاحتلال في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال القصف المدفعي، وإطلاق النار المباشر، ونسف المنازل، وتحليق الطائرات المسيّرة بشكل متواصل، بما يفاقم معاناة المدنيين ويهدد بانهيار أي جهود تهدف إلى تثبيت التهدئة، في وقت يواصل فيه سكان القطاع العيش تحت وطأة القصف والخوف والنزوح المتكرر.