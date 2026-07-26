نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال اعتقلت نحو 60 مواطنا في الضفة

قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس وحتى اليوم، 60 مواطنًا على الأقل، بينهم ثلاث سيدات وأسرى محررون.

وأضاف في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة نابلس، التي تشهد عدوانًا متواصلًا، وتحديدًا في بلدة تل.

وأشار إلى أن الاحتلال يواصل في بلدة تل منذ يوم الجمعة تنفيذ عمليات اقتحام واسعة، ترافقها حملات تحقيق ميداني واعتقالات.

ولفت إلى أن «عدد من تعرضوا للاعتقال في البلدة بلغ نحو 80 مواطنًا، أُفرج عن غالبيتهم لاحقًا، فيما لا يزال نحو 18 مواطنًا، بينهم أطفال، رهن الاعتقال، وفقًا لعمليات المتابعة».

وذكر أن الاحتلال يواصل تصعيد حملات الاعتقال في الضفة الغربية، في إطار سياسة «العقاب الجماعي» والانتقام التي يكرّسها بحق الفلسطينيين، بالتزامن مع العدوان المستمر على مختلف المناطق، بالتوازي مع هجمات المستوطنين المستمرة.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات واسعة في محافظة طولكرم، أسفرت عن اعتقال 14 مواطنا بينهم سيدة وأسرى محررون.

وأفادت مصادر محلية لوكالة «وفا»، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنة بتول جمال من منزلها في قرية كفا جنوب طولكرم، والأسير المحرر عبد الفتاح عازم القدومي (57 عاما)، والأسير المحرر عمار مناع (63 عاما)، من مدينة طولكرم.

وأضافت المصادر ان قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: الأسرى المحررين علاء شاهين من ضاحية ارتاح، وفيصل محمود خليفة (44 عاما)، وحسام عارف (49 عاما)، وعلي أبو الرب، وعادل قاسم، والشاب محمد قاسم، بعد مداهمة منازلهم في ضاحية اكتابا شرق طولكرم.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين في بلدة بلعا شرق طولكرم واعتقلت: سعيد شحرور، ومهدي عدنان الحج، وإبراهيم عدنان الحج، ومحمد أبو ستة، وشقيقه بهاء أبو ستة.

كما داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في بلدتي قفين وزيتا، وأجرت عملية تفتيش واسعة، وأخضعت سكانها للاستجواب.

وشهدت الضفة الغربية المحتلة خلال الساعات الماضية، تصعيدًا ميدانيًا واسعًا، تركز بصورة رئيسية في محافظة نابلس عقب المجزرة التي شهدتها بلدة «تِل» جنوب غرب المدينة، وأسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات اقتحام واعتقال واسعة في عدد من المحافظات، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم، وسط إدانات عربية وفلسطينية متواصلة.