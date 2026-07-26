عمليات إنقاذ جارية بعد تعرض سفينة تقل 4 بحارة هنود لهجوم في أوكرانيا

تتواصل عمليات البحث والإنقاذ بعد تعرض سفينة لهجوم في ميناء أوديسا الأوكراني، بينما كانت تقل أربعة أفراد من الطاقم يحملون الجنسية الهندية.

وقالت السفارة الهندية في كييف عبر منصة "إكس" إن اثنين من الهنود تأكدت سلامتهما، فيما لا تزال المعلومات بشأن مصير الشخصين الآخرين قيد الانتظار، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت السفارة أنها على اتصال مستمر بالسلطات المعنية بعد استهداف السفينة "إم في إيه جي إن راجنار" في 25 يوليو الجاري.

وفي سياق منفصل، أصدرت وزارة الخارجية الهندية تحذيرا للمواطنين الهنود الراغبين في العمل على متن سفن تجارية في البحر الأسود، محذرة من الارتفاع الكبير في مستوى التقلبات والمخاطر الأمنية في المنطقة.

وقالت الوزارة إنه ينبغي على الراغبين في العمل على متن هذه السفن الحصول على معلومات حول المسارات المخطط لها، والترتيبات الأمنية، وإجراءات الاستجابة للطوارئ.

وأضافت الوزارة أنه يجب التأكد من توافق شروط العمل مع المعايير البحرية الدولية.