إلغاء أكثر من 20 رحلة جوية بين سنغافورة وجنوب الصين بسبب إعصار نول

تم إلغاء أكثر من 20 رحلة جوية سنغافورية من وإلى هونج كونج وبعض المدن الصينية الجنوبية في نهاية هذا الأسبوع، حيث اجتاح إعصار نول إقليم جوانجدونج الصيني والمناطق المجاورة.

وتم إلغاء 13 رحلة جوية تابعة لشركتي كاثاي باسيفيك والخطوط الجوية السنغافورية بين سنغافورة وهونج كونج اليوم، طبقا لصفحة معلومات الرحلات الجوية التابعة لمطار شانجي في سنغافورة، حسب صحيفة " ستريتس تايمز" السنغافورية اليوم الأحد.

وقبل يوم، ذكرت شركة كاثاي باسيفيك(شركة الطيران الوطنية في هونج كونج) أنه تم إلغاء الرحلات الجوية، المقرر وصولها مطار هونج كونج الدولي ومغادرتها منه بين الساعة الواحدة و15 دقيقة صباحا والسادسة مساء اليوم الأحد.

بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء إجمالي ثماني رحلات جوية بين شنتشن وسنغافورة- مقدمة من قبل شركات شنتشن إيرلاينز وتشاينا ساوذرن إيرلاينز وإس.آي.إيه اليوم الأحد.